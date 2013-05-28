Nuestras accionesLas entidades no deben aplicar comisiones en caso de descubierto

Un error masivo del BBVA provoca el cobro duplicado de domiciliaciones a clientes de diversos bancos

Orange ha confirmado a FACUA la existencia de 80.000 usuarios perjudicados. Entre las empresas afectadas se encuentran también las suministradoras de agua de las ciudades de Madrid, Sevilla, Córdoba y Valencia.

FACUA.org
España-28/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de que un error masivo del BBVA ha provocado en los últimos días que ciertos usuarios de diversas compañías de distintos sectores, como suministros de agua, electricidad y telecomunicaciones, hayan sufrido el cobro por duplica

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos