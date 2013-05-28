Un error masivo del BBVA provoca el cobro duplicado de domiciliaciones a clientes de diversos bancos
Orange ha confirmado a FACUA la existencia de 80.000 usuarios perjudicados. Entre las empresas afectadas se encuentran también las suministradoras de agua de las ciudades de Madrid, Sevilla, Córdoba y Valencia.
FACUA.org
España-28/05/2013
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FACUA ha tenido constancia de estas incidencias gracias a la colaboración de los usuarios por las redes sociales. | Foto: Patricio Molina (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que un error masivo del BBVA ha provocado en los últimos días que ciertos usuarios de diversas compañías de distintos sectores, como suministros de agua, electricidad y telecomunicaciones, hayan sufrido el cobro por duplica