FACUA informa
Boletín semanal número 277
16/02/2014
FACUA Cádiz muestra su preocupación por la retirada a los Ayuntamientos de las competencias de consumo
FACUA rechaza la privatización de los registros civiles y exige a Gallardón que retire la medida
Las tarifas de la luz que quiere imponer el Gobierno también vulneran la Ley del Sector Eléctrico de 2013
FACUA Catalunya se adhiere al Manifiesto de la Plataforma #StopPujadesTransport
FACUA advierte al Gobierno de que su sistema para fijar las tarifas eléctricas vulnera la legislación
FACUA entrega más de 800 firmas para solicitar la devolución del coste del agua cobrada de más en Montijo
La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua en Málaga recibe el respaldo de cientos de ciudadanos
machacar
Compromiso Social traslada al presidente del Parlamento andaluz la necesidad de reforzar la participación
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