FACUA rechaza la privatización de los registros civiles y exige a Gallardón que retire la medida
La asociación critica la incapacidad del Gobierno para gestionar los recursos públicos y se cuestiona quién asumirá los costes de trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones, hasta ahora financiados con los impuestos.
FACUA.org
España-14/02/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamar�ía, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 31 de octubre de 2013. | Foto: lamoncloa.gob.es
FACUA rechaza tajantemente la privatización del Registro Civil, cuyas funciones pasarán a ser competencia del Colegio de Registradores, tal como ha comunicado en una carta&