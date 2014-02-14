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FACUA rechaza la privatización de los registros civiles y exige a Gallardón que retire la medida

La asociación critica la incapacidad del Gobierno para gestionar los recursos públicos y se cuestiona quién asumirá los costes de trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones, hasta ahora financiados con los impuestos.

FACUA.org
España-14/02/2014
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FACUA rechaza tajantemente la privatización del Registro Civil, cuyas funciones pasarán a ser competencia del Colegio de Registradores, tal como ha comunicado en una carta&

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