FACUA rechaza la privatización de los registros civiles y exige a Gallardón que retire la medida

Sin consulta a los agentes sociales ni información a la ciudadanía

Nuestras acciones | Sin consulta a los agentes sociales ni información a la ciudadanía

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamar�ía, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 31 de octubre de 2013. | Foto: lamoncloa.gob.es