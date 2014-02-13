Nuestras accionesPublicada en el BOE el pasado diciembre

Las tarifas de la luz que quiere imponer el Gobierno también vulneran la Ley del Sector Eléctrico de 2013

La norma indica que los consumidores tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

FACUA.org
España-13/02/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El nuevo sistema de tarifas eléctricas que pretende imponer el Gobierno no sólo vulneraría la legislación en materia de protección de los consumidores, vigente desde mediados de los años 80. FACUA-Consumidores en Acción advierte de que tambié

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos