Las tarifas de la luz que quiere imponer el Gobierno también vulneran la Ley del Sector Eléctrico de 2013
La norma indica que los consumidores tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
FACUA.org
España-13/02/2014
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La que incumpliría el nuevo sistema tarifario incumpliría una norma impulsada por el propio Gobierno de Mariano Rajoy y publicada en el BOE hace sólo mes y medio.
El nuevo sistema de tarifas eléctricas que pretende imponer el Gobierno no sólo vulneraría la legislación en materia de protección de los consumidores, vigente desde mediados de los años 80. FACUA-Consumidores en Acción advierte de que tambié