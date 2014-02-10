Compromiso Social traslada al presidente del Parlamento andaluz la necesidad de reforzar la participación
Organizaciones sociales señalan a Gracia la necesidad de que la lucha contra el paro y el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía centren la agenda parlamentaria.
FACUA.org
Andalucía-10/02/2014
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A la derecha, la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, posa junto al resto de representantes de Compromiso Social y el presidente del Parlamento andaluz.
Una representación de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, a la cual pertenece FACUA Andalucía, ha mantenido este viernes 7 una reunión con el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia.
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