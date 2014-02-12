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FACUA advierte al Gobierno de que su sistema para fijar las tarifas eléctricas vulnera la legislación

Considera que el sistema que pretende imponer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo representa una auténtica aberración. Su opacidad facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas.

FACUA.org
España-12/02/2014
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FACUA-Consumidores en Acción advierte al Gobierno de que su sistema para fijar las tarifas eléctricas no sólo facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas, sino que vulnera la legislación española en materia de consumo.

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