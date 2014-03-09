FACUA informa

Boletín semanal número 280
09/03/2014

FACUA Andalucía llama a la movilización ciudadana con motivo del Día Internacional de la Mujer

FACUA Sevilla apoya los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo

FACUA Huelva imparte en Aracena una jornada sobre suministros básicos

FACUA Andalucía desarrolla una campaña para que los usuarios resuelvan las dudas sobre sus hipotecas

Daniel Rubio, elegido presidente de FACUA Madrid por su Asamblea de Socios

FACUA Andalucía da a conocer su nueva campaña sobre las compañías aéreas

Una veintena de expertos analizan en Sevilla las amenazas de las redes sociales en #eventoFACUA

FACUA Andalucía pone en marcha una campaña sobre talleres de vehículos

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