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FACUA Andalucía desarrolla una campaña para que los usuarios resuelvan las dudas sobre sus hipotecas

FACUA.org/hipotecas es la web de la iniciativa que responde a cuestiones como la contratación de seguros, retrasos en el pago o los avales.

FACUA.org
Andalucía-07/03/2014
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FACUA Andalucía está desarrollando una nueva campaña para que los usuarios conozcan las características y puedan resolver las dudas que tengan acerca de las hipotecas que tienen contratadas.

La web de la iniciativa es FACUA.org/hipotecas, donde

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