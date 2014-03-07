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FACUA Huelva imparte en Aracena una jornada sobre suministros básicos

El consumo responsable es otro de los ejes de este taller.

FACUA.org
España-07/03/2014
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FACUA Huelva ha impartido una jornada de formación en Aracena para explicar la facturación de suministros básicos. El taller, celebrado este 7 de marzo, ha incidido en los dsitintos conceptos que aparecen en las facturas de electricidad y agua.

Antonio Romero</

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