FACUA Huelva imparte en Aracena una jornada sobre suministros básicos
El consumo responsable es otro de los ejes de este taller.
FACUA.org
España-07/03/2014
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Asistentes a la jornada de FACUA Huelva sobre facturación de suministros básicos, entre otros temas.
FACUA Huelva ha impartido una jornada de formación en Aracena para explicar la facturación de suministros básicos. El taller, celebrado este 7 de marzo, ha incidido en los dsitintos conceptos que aparecen en las facturas de electricidad y agua.
Antonio Romero</