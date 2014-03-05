FACUA Andalucía da a conocer su nueva campaña sobre las compañías aéreas
La asociación ha puesto en marcha la web FACUA.org/aerolineas para responder a cuestiones como los derechos del pasajero en caso de huelga, las denegaciones de embarque o las compensaciones económicas en caso de retrasos.
FACUA.org
Andalucía-05/03/2014
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FACUA Andalucía ha lanzado una nueva campaña informativa sobre las compañías aéreas y los problemas que pueden tener los consumidores en este sector.
La web de la iniciativa es FACUA.org/aerolíneas y en ella los usuarios podr&aacut