FACUA Andalucía llama a la movilización ciudadana con motivo del Día Internacional de la Mujer
La asociación, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, denuncia el retroceso en los derechos civiles de las mujeres y exige auténticas políticas de igualdad.
FACUA.org
Andalucía-07/03/2014
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