Nuestras accionesEl próximo 8 de marzo

FACUA Andalucía llama a la movilización ciudadana con motivo del Día Internacional de la Mujer

La asociación, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, denuncia el retroceso en los derechos civiles de las mujeres y exige auténticas políticas de igualdad.

FACUA.org
Andalucía-07/03/2014
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FACUA Andalucía, que forma parte de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en los actos y movilizaciones que tendrán lugar el próximo 8 de marzo con motivo del Día Inte

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