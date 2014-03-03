FACUA Andalucía pone en marcha una campaña sobre talleres de vehículos
La web de la iniciativa es FACUA.org/talleresdecoches, donde los consumidores resolverán, entre otras cuestiones, sus dudas sobre las piezas de repuesto, los presupuestos o la forma de actuar ante las reparaciones de las averías.
FACUA.org
Andalucía-03/03/2014
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FACUA Andalucía ha lanzado una campaña informativa sobre los problemas que pueden producirse en los talleres de coches.
Los consumidores podrán resolver sus dudas en la página web de esta acción, FACUA.org/talleresdecoches, donde conocer&