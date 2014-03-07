FACUA Sevilla apoya los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo
La asociación considera un grave retroceso en los derechos laborales y civiles de las mujeres las reformas políticas que está llevando a cabo el Gobierno.
FACUA.org
Sevilla-07/03/2014
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FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su apoyo a las iniciativas que tengan lugar el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizadas por las plataformas y asociaciones de mujeres de Sevilla.