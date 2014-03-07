Nuestras accionesPor una mayor igualdad

FACUA Sevilla apoya los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo

La asociación considera un grave retroceso en los derechos laborales y civiles de las mujeres las reformas políticas que está llevando a cabo el Gobierno.

FACUA.org
Sevilla-07/03/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su apoyo a las iniciativas que tengan lugar el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizadas por las plataformas y asociaciones de mujeres de Sevilla.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos