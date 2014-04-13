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Boletín semanal número 285
13/04/2014

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Un taxista y dos de sus familiares irán a juicio por amenazas al presidente de FACUA Córdoba

Los dentistas madrileños ganan una demanda contra Vitaldent por publicidad ilícita y desleal

FACUA Andalucía reclama a la Junta un plan para solucionar las situaciones de emergencia residencial

FACUA Almería celebra su 12ª Asamblea General de Socios

FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz

FACUA Madrid abre su nueva sede en la zona de Embajadores

La aseguradora de Cajasol abona a una socia de FACUA 12.000 euros que le negaba tras morir su marido

FACUA Sevilla exige respuestas de las administraciones ante el desalojo a traición de la Corrala Utopía

Tras la actuación de FACUA, Alico paga a un usuario 6.000 euros que le negaba de una póliza por desempleo

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