FACUA informa
Boletín semanal número 285
13/04/2014
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Los dentistas madrileños ganan una demanda contra Vitaldent por publicidad ilícita y desleal
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FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz
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La aseguradora de Cajasol abona a una socia de FACUA 12.000 euros que le negaba tras morir su marido
FACUA Sevilla exige respuestas de las administraciones ante el desalojo a traición de la Corrala Utopía
Tras la actuación de FACUA, Alico paga a un usuario 6.000 euros que le negaba de una póliza por desempleo
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