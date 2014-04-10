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Los dentistas madrileños ganan una demanda contra Vitaldent por publicidad ilícita y desleal

Para los odontólogos, la campaña de la compañía dental “cuestionaba su profesionalidad”. Dicha sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

FACUA.org
España-10/04/2014
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El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha dictado sentencia a favor del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) ante su demanda interpuesta frente a Vitaldent. Según informa

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