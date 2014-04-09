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FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz

La pecitión a Soledad Becerril se suma a la denuncia presentada ante el presidente de la Comisión Europea.

FACUA.org
España-09/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura eléctrica aprobada por el Gobierno.

La asociación ha remitido este miérco

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