FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz
La pecitión a Soledad Becerril se suma a la denuncia presentada ante el presidente de la Comisión Europea.
FACUA.org
España-09/04/2014
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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril | Foto: EFE
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura eléctrica aprobada por el Gobierno.
La asociación ha remitido este miérco