La aseguradora de Cajasol abona a una socia de FACUA 12.000 euros que le negaba tras morir su marido
La entidad no quería asumir la cobertura cuando el fallecimiento se debió a una negligencia médica y no a que la víctima padeciera una enfermedad previa a la firma del seguro.
FACUA.org
España-08/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Cajasol Vida y Pensiones, perteneciente a CaixaBank y Caser, abone a Aurora S. P., socia de Sevilla, 12.000 euros fijados en una póliza tras el fallecimiento de su marido. Antonio F. C. murió en