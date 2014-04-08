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La aseguradora de Cajasol abona a una socia de FACUA 12.000 euros que le negaba tras morir su marido

La entidad no quería asumir la cobertura cuando el fallecimiento se debió a una negligencia médica y no a que la víctima padeciera una enfermedad previa a la firma del seguro.

FACUA.org
España-08/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Cajasol Vida y Pensiones, perteneciente a CaixaBank y Caser, abone a Aurora S. P., socia de Sevilla, 12.000 euros fijados en una póliza tras el fallecimiento de su marido. Antonio F. C. murió en

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