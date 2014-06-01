FACUA informa
Boletín semanal número 292
01/06/2014
FACUA exige a Carrefour que retire un bikini con relleno para niñas de 9 años y el catálogo que lo anuncia
FACUA logra que Orange devuelva 856 euros tras ocho años cargando recibos en la cuenta de un fallecido
FACUA Córdoba seguirá gestionando Puntos de Información al Consumidor en nueve municipios de la provincia
FACUA Sevilla interpone 76 demandas contra 12 bancos por el fraude de las cláusulas suelo
Ausbanc, expulsada de nuevo del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores
Consumur recurre al Constitucional la anulación de la sentencia que modifica el sistema tarifario del agua
Orange, obligada a pagar 516 euros a una socia de FACUA por gastos, daños y perjuicios
¿Cuáles son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter?
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio