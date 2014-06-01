FACUA informa

Boletín semanal número 292
01/06/2014

FACUA exige a Carrefour que retire un bikini con relleno para niñas de 9 años y el catálogo que lo anuncia

FACUA logra que Orange devuelva 856 euros tras ocho años cargando recibos en la cuenta de un fallecido

FACUA Córdoba seguirá gestionando Puntos de Información al Consumidor en nueve municipios de la provincia

FACUA Sevilla interpone 76 demandas contra 12 bancos por el fraude de las cláusulas suelo

Ausbanc, expulsada de nuevo del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores

Consumur recurre al Constitucional la anulación de la sentencia que modifica el sistema tarifario del agua

Orange, obligada a pagar 516 euros a una socia de FACUA por gastos, daños y perjuicios

¿Cuáles son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter?

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos