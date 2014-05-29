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FACUA Sevilla interpone 76 demandas contra 12 bancos por el fraude de las cláusulas suelo

Se suman a las 412 denuncias que ha interpuesto ante la Secretaría General de Consumo de la Junta, a la que reclama que aplique la ley con multas proporcionales a las dimensiones de este fraude de decenas de miles de millones.

FACUA.org
Sevilla-29/05/2014
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FACUA Sevilla ha interpuesto en las últimos meses en representación de sus socios setenta y seis demandas judiciales contra doce bancos por el fraude de las cláusulas suelo.

Se trata de una batería de denuncias contra las

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