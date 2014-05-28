Consumur recurre al Constitucional la anulación de la sentencia que modifica el sistema tarifario del agua
La organización considera que el actual modelo vulnera los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica y solicita al Tribunal que lo invalide.
FACUA.org
Murcia-28/05/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, ha interpuesto un Recurso de Amparo Judicial al Tribunal Constitucional ante la invalidación, por parte del Tribunal Supremo, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, con