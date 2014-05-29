FACUA Córdoba seguirá gestionando Puntos de Información al Consumidor en nueve municipios de la provincia
La asociación renueva de este modo por segundo año consecutivo y hasta 2015 el convenio suscrito con la Diputación.
FACUA.org
Córdoba-29/05/2014
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FACUA Córdoba ha renovado su convenio con la Diputación de Córdoba para gestionar un total de nueve Puntos de Información al Consumidor distribuidos por toda la provincia. La firma de este acuerdo supone por tanto mantener por segundo año consecutivo la presenci