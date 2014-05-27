Orange, obligada a pagar 516 euros a una socia de FACUA por gastos, daños y perjuicios
La operadora declaró unas retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas de rendimientos procedentes de la obtención de un premio que nunca se entregó a la afectada.
FACUA.org
España-27/05/2014
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Un laudo dictado por la Junta Arbitral Regional ha obligado a Orange a pagar a una socia de FACUA-Consumidores en Acción 516,15 euros en concepto de daños y perjuicios así como de gastos. La operadora declaró unas retenciones a cuenta del impuesto de la renta de las pe