Nuestras accionesEn su publicidad, una menor ataviada con la prenda simula tomar un cóctel

FACUA exige a Carrefour que retire un bikini con relleno para niñas de 9 años y el catálogo que lo anuncia

Considera lamentable la forma de presentar este producto en su catálogo, que potencia una peligrosa erotización de la infancia.

FACUA.org
España-30/05/2014
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a Carrefour que retire un modelo de bikinis con relleno destinados a niñas de entre 9 y 14 años y el catálogo donde lo publicita.

FACUA considera lamentable la forma de presentar este producto en el último catál

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