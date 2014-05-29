FACUA logra que Orange devuelva 856 euros tras ocho años cargando recibos en la cuenta de un fallecido
El difunto esposo de María Luisa Jiménez, asociada de Sevilla, estaba legalmente incapacitado para firmar documentos cuando la operadora empezó a cobrarle en agosto de 2004.
FACUA.org
España-29/05/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido resolver el fraude sufrido por María Luisa Jiménez Martínez, una usuaria de 85 años a la que Orange ha devuelto 856 euros. Se trata de la cantidad que suman los recibos cargados entre agosto de 2004 y d