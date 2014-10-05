FACUA informa

Boletín semanal número 310
05/10/2014

FACUA recuerda que el cobro del contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2013', con sus cuentas, número de socios, consultas y reclamaciones

FACUA Andalucía se reúne con Aceia para profundizar en la situación del sector de las academias de idiomas

FACUA Cádiz recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar por los cortes de agua

FACUA alerta de que la luz ha subido un 19% desde enero, 13 euros mensuales para el usuario medio

FACUA pide a Orange que atienda las reclamaciones de los afectados por conexiones 'fantasma' a internet

FACUA Madrid pide a Consumo multas ejemplarizantes contra los bancos donde ha detectado irregularidades

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos