FACUA informa
Boletín semanal número 310
05/10/2014
FACUA recuerda que el cobro del contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2013', con sus cuentas, número de socios, consultas y reclamaciones
FACUA Andalucía se reúne con Aceia para profundizar en la situación del sector de las academias de idiomas
FACUA Cádiz recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar por los cortes de agua
FACUA alerta de que la luz ha subido un 19% desde enero, 13 euros mensuales para el usuario medio
FACUA pide a Orange que atienda las reclamaciones de los afectados por conexiones 'fantasma' a internet
FACUA Madrid pide a Consumo multas ejemplarizantes contra los bancos donde ha detectado irregularidades
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