Nuestras accionesTras una investigación del organismo de la Consejería de Hacienda

FACUA Madrid pide a Consumo multas ejemplarizantes contra los bancos donde ha detectado irregularidades

La asociación exige que se hagan públicos los nombres de las entidades que realizan prácticas abusivas para proteger a los usuarios.

FACUA.org
Madrid-29/09/2014
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FACUA Madrid reclama a la Dirección General de Consumo que imponga multas ejemplarizantes a los bancos en los que ha encontrado prácticas abusivas en los servicios financieros a consumidores en un estudio llevado a cabo entre mayo y junio de este año.

El organismo, dep

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