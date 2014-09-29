FACUA Madrid pide a Consumo multas ejemplarizantes contra los bancos donde ha detectado irregularidades
La asociación exige que se hagan públicos los nombres de las entidades que realizan prácticas abusivas para proteger a los usuarios.
FACUA.org
Madrid-29/09/2014
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FACUA Madrid reclama a la Dirección General de Consumo que imponga multas ejemplarizantes a los bancos en los que ha encontrado prácticas abusivas en los servicios financieros a consumidores en un estudio llevado a cabo entre mayo y junio de este año.
El organismo, dep