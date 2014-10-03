Nuestras accionesEl 56% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2013', con sus cuentas, número de socios, consultas y reclamaciones

Finalizó el último año con 66.771 socios y 24.884 consultas y reclamaciones tramitadas.

FACUA.org
Andalucía-03/10/2014
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FACUA Andalucía finalizó el año pasado con 66.771 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma y un total de 24.884 consultas y reclamaciones tramitadas. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2013 de FACUA Andalucía<

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