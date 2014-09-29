Nuestras accionesSon en su mayoría personas mayores usuarias de la tarifa Mi Fijo y del terminal Alcatel 20.01

FACUA pide a Orange que atienda las reclamaciones de los afectados por conexiones 'fantasma' a internet

Aunque la operadora asegura tener ya desactivado por defecto el acceso a la red móvil de datos de estos clientes, a muchos les han facturado durante meses actualizaciones automáticas de aplicaciones con costes de más de 2 euros diarios.

FACUA.org
España-29/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la compañía de telefonía Orange que devuelva a los usuarios de su tarifa Mi Fijo y del terminal Alcatel 20.01 el importe irregularmente facturado hasta el pasado mes de junio debido a una conexión fantasma a

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