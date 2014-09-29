FACUA pide a Orange que atienda las reclamaciones de los afectados por conexiones 'fantasma' a internet
Aunque la operadora asegura tener ya desactivado por defecto el acceso a la red móvil de datos de estos clientes, a muchos les han facturado durante meses actualizaciones automáticas de aplicaciones con costes de más de 2 euros diarios.
FACUA.org
España-29/09/2014
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