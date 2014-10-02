FACUA Andalucía se reúne con Aceia para profundizar en la situación del sector de las academias de idiomas
La ampliación del acuerdo entre las dos instituciones a nivel nacional, otro de los temas abordados en el encuentro entre la federación y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-02/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
De izquierda a derecha, Alan McDyre, vicepresidente de Aceia, Borja Uruñuela, presidente de Aceia, Olga Ruiz Legido, presidenta y Rocío Algeciras Cabello, vocal ejecutiva, ambas de FACUA Andalucía.
FACUA Andalucía y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) han mantenido este jueves una reunión en el marco del último convenio entre las dos organizaciones, v