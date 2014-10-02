Nuestras accionesEn el marco del convenio entre las dos organizaciones

FACUA Andalucía se reúne con Aceia para profundizar en la situación del sector de las academias de idiomas

La ampliación del acuerdo entre las dos instituciones a nivel nacional, otro de los temas abordados en el encuentro entre la federación y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-02/10/2014
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FACUA Andalucía y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) han mantenido este jueves una reunión en el marco del último convenio entre las dos organizaciones, v

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