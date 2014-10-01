FACUA alerta de que la luz ha subido un 19% desde enero, 13 euros mensuales para el usuario medio
Hoy las tarifas ya son mucho más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero. La subida interanual se sitúa en el 7,8%.
FACUA.org
España-01/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA demanda al Gobierno una intervención contundente en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que el recibo de la luz ha subido un 19,2% desde enero de este año. Con la tarifa media del mes de septiembre, el usuario medio paga 13 euros mensuales más que con la de enero.
En cuanto a la subida interanual, con la tarifa media