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FACUA alerta de que la luz ha subido un 19% desde enero, 13 euros mensuales para el usuario medio

Hoy las tarifas ya son mucho más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero. La subida interanual se sitúa en el 7,8%.

FACUA.org
España-01/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que el recibo de la luz ha subido un 19,2% desde enero de este año. Con la tarifa media del mes de septiembre, el usuario medio paga 13 euros mensuales más que con la de enero.

En cuanto a la subida interanual, con la tarifa media

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