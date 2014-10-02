FACUA Cádiz recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar por los cortes de agua
Los cortes, según la empresa que gestiona el suministro, se hicieron como medida de prevención por el mal olor que desprendía. La asociación ha solicitado que se le facilite el análisis realizado.
FACUA.org
Cádiz-02/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz recuerda a los vecinos afectados por la interrupción en el suministro de agua entre la mañana del lunes hasta la tarde del pasado martes que tienen derecho a reclamar a la empresa responsable del suministro. Aguas de Cádiz ha indicado a la asociación