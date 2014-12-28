FACUA informa
Boletín semanal número 322
28/12/2014
FACUA Sevilla se adhiere a la manifestación contra la 'ley mordaza' el 27 de diciembre
FACUA denuncia a Twitter por atentar contra la libertad de información al borrar tuits y suspender cuentas
FACUA desarrolla una campaña para dar a conocer a los consumidores sus nuevos derechos legales
Una socia de FACUA logra que Zurich pague la reparación de su coche tras haberlo declarado siniestro total
FACUA denuncia a once bancos por cobrar comisiones al realizar ingresos en cuentas ajenas
El Málaga permitirá la entrada de bebidas no alcohólicas en vasos de plástico tras la denuncia de FACUA
FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería de Navidad premiadas
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