FACUA informa

Boletín semanal número 322
28/12/2014

FACUA Sevilla se adhiere a la manifestación contra la 'ley mordaza' el 27 de diciembre

FACUA denuncia a Twitter por atentar contra la libertad de información al borrar tuits y suspender cuentas

FACUA desarrolla una campaña para dar a conocer a los consumidores sus nuevos derechos legales

Una socia de FACUA logra que Zurich pague la reparación de su coche tras haberlo declarado siniestro total

FACUA denuncia a once bancos por cobrar comisiones al realizar ingresos en cuentas ajenas

El Málaga permitirá la entrada de bebidas no alcohólicas en vasos de plástico tras la denuncia de FACUA

FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería de Navidad premiadas

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