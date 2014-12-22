FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería de Navidad premiadas
Entre ellas, que den sólo treinta días para cobrar o que sus responsables indiquen ahora que el número impreso era erróneo o que han vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo.
FACUA.org
España-22/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de las posibles irregularidades de las que pueden ser objeto agraciados con premios en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.
Se trata de situaciones como dar sólo quince o treinta días para cobrar las participac