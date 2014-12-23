FACUA denuncia a once bancos por cobrar comisiones al realizar ingresos en cuentas ajenas
Entre 1,50 y 4 euros por indicar el nombre o el concepto. Se trata de una práctica que vulnera la legislación en defensa de los consumidores.
FACUA.org
España-23/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a once entidades bancarias por cobrar comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla.
Los bancos denunciados son Abanca, Bankinter, Barclays, La Caixa, Cajasur Banco, Ku