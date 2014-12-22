El Málaga permitirá la entrada de bebidas no alcohólicas en vasos de plástico tras la denuncia de FACUA
El club de fútbol había prohibido el acceso al Estadio de la Rosaleda de cualquier bebida del exterior. La asociación ha recordado que se permiten el acceso de vasos de plástico.
FACUA.org
Málaga-22/12/2014
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FACUA Málaga ha conseguido que el Club de Fútbol SAD retire su prohibición de acceder al Estadio de la Rosaleda con bebidas no alcohólicas. El equipo malagueño había determinado que a partir del 13 de diciembre nadie podría entrar al campo con ning