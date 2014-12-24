FACUA denuncia a Twitter por atentar contra la libertad de información al borrar tuits y suspender cuentas
La red social vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española.
FACUA.org
España-24/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Twitter Inc y su filial en España ante las autoridades de protección al consumidor por incurrir en cláusulas abusivas. La red social se arroga la facultad de suspender las cuentas de los usuarios y censurar sus mensajes aunq