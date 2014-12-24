Nuestras accionesAnte las autoridades de protección al consumidor

FACUA denuncia a Twitter por atentar contra la libertad de información al borrar tuits y suspender cuentas

La red social vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española.

FACUA.org
España-24/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Twitter Inc y su filial en España ante las autoridades de protección al consumidor por incurrir en cláusulas abusivas. La red social se arroga la facultad de suspender las cuentas de los usuarios y censurar sus mensajes aunq

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos