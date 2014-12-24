FACUA Sevilla se adhiere a la manifestación contra la 'ley mordaza' el 27 de diciembre
La asociación anima a socios y simpatizantes a unirse a la jornada de protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno.
FACUA.org
Sevilla-24/12/2014
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FACUA Sevilla se adhiere a la manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno, conocida como ley mordaza por reprimir arbitrariamente la protesta social. La asociación anima a socios y simpatizantes a participar en la marcha, que tendrá luga