FACUA desarrolla una campaña para dar a conocer a los consumidores sus nuevos derechos legales
En la web facua.org/tusnuevosderechos los usuarios pueden consultar todas las novedades incluidas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores.
FACUA.org
España-23/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción está desarrollando una campaña para dar a conocer la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto