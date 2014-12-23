Una socia de FACUA logra que Zurich pague la reparación de su coche tras haberlo declarado siniestro total
La compañía argumentó que la factura del taller superaba el 75% del valor venal del turismo de Trinidad López Dueñas, pero las condiciones particulares de su seguro a todo riesgo no especificaban los criterios de cálculo empleados en el peritaje del automóvil, un comportamiento abusivo contra los derechos de la titular de la póliza.
FACUA.org
España-23/12/2014
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"Hasta los propios mecánicos del taller oficial de Zurich donde llevé el coche me dijeron que no estaba para ser declarado siniestro total"
Tras la actuación de FACUA, la asociada de Sevilla Trinidad López Dueñas ha logrado que la compañía de seguros Zurich se haya hecho cargo del importe total de la reparación de su automóvil, 3.872 euros que se negó en un