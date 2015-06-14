FACUA informa
Boletín semanal número 346
14/06/2015
FACUA Sevilla reclama al SAS más información sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano
FACUA Andalucía pide a Susana Díaz que resucite las políticas de protección de los consumidores
Gas Natural deberá devolver a un socio de FACUA Cádiz el importe cobrado en concepto del Canon IRC
FACUA Málaga solicita a los nuevos grupos municipales que expliquen su plan sobre la tarifa del agua
FACUA lleva a los tribunales a Telefónica por la subida ilegal de Movistar Fusión
FACUA denuncia a Vodafone por aplicar una subida ilegal en siete planes de tarifas móviles
FACUA recuerda a los afectados por la huelga de controladores que tienen derecho al reembolso del billete
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