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FACUA denuncia a Vodafone por aplicar una subida ilegal en siete planes de tarifas móviles

La empresa no respeta las condiciones acordadas con los usuarios en los compromisos de permanencia.

FACUA.org
España-09/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la subida de tarifas anunciada por Vodafone en siete planes de tarifas móviles al considerarla ilegal y dejar desprotegidos a sus clientes. La asociación advierte de que los contratos de permanencia no vinculan solo a los usuarios, s

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