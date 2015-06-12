Nuestras accionesCasi cinco meses agonizando

FACUA Andalucía pide a Susana Díaz que resucite las políticas de protección de los consumidores

Reclama al nuevo gobierno que mantenga la Secretaría General de Consumo y cree una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores para luchar eficazmente contra los fraudes masivos.

FACUA.org
Andalucía-12/06/2015
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FACUA Andalucía pide a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que resucite las políticas de protección de los consumidores, que llevan casi cinco meses agonizando y varias legislaturas ocupando un papel absolutamente anecdótico en las tareas de

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