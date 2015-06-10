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Gas Natural deberá devolver a un socio de FACUA Cádiz el importe cobrado en concepto del Canon IRC

La empresa pretendía devolverle sólo lo abonado desde el año 2008 por esta cuota, y no desde 2001, fecha en la que contrató el servicio con la empresa.

FACUA.org
Cádiz-10/06/2015
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FACUA Cádiz ha conseguido que Gas Natural devuelva al socio J.G.C. más de 260 euros cobrados desde 2001 como cuota de Instalación Receptora Común (IRC), cobrada ilegalmente por la compañía a buena parte de sus clientes en concepto de mant

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