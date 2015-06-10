Gas Natural deberá devolver a un socio de FACUA Cádiz el importe cobrado en concepto del Canon IRC
La empresa pretendía devolverle sólo lo abonado desde el año 2008 por esta cuota, y no desde 2001, fecha en la que contrató el servicio con la empresa.
FACUA.org
Cádiz-10/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz ha conseguido que Gas Natural devuelva al socio J.G.C. más de 260 euros cobrados desde 2001 como cuota de Instalación Receptora Común (IRC), cobrada ilegalmente por la compañía a buena parte de sus clientes en concepto de mant