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FACUA recuerda a los afectados por la huelga de controladores que tienen derecho al reembolso del billete

La asociación advierte de que las compañías aéreas deben ofrecer un transporte alternativo a los usuarios además de asistencia en el caso de que se necesite.

FACUA.org
España-08/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la huelga de controladores que tendrá lugar este lunes así como los próximos 10, 12 y 14 de junio que tienen derecho al reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo, aunque en dicha sit

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