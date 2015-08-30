FACUA informa
Boletín semanal número 357
30/08/2015
FACUA advierte de un nuevo fraude de Movistar: rechaza las solicitudes de baja de Canal Plus
FACUA Córdoba reclama al nuevo Gobierno local que derogue la ordenanza del taxi tras el informe de la CNMC
FACUA alerta de un nuevo viral que simula proceder de Lidl para hacerse con datos personales
Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 692 euros, según un estudio de FACUA
FACUA ve irresponsable e insolidaria la propuesta para devolver la sanidad a los inmigrantes irregulares
La CNMC detecta un fraude masivo con líneas 902 pero no anuncia medidas contra las empresas #fraude902
FACUA reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas
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