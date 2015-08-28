FACUA advierte de un nuevo fraude de Movistar: rechaza las solicitudes de baja de Canal Plus
La operadora de televisión no gestiona las llamadas relacionadas con cancelaciones, mientras que la telefónica se desentiende de dicho servicio con el falso argumento de que son empresas distintas.
FACUA.org
España-28/08/2015
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