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FACUA alerta de un nuevo viral que simula proceder de Lidl para hacerse con datos personales

La asociación ya denunció otro mensaje que se hacía pasar por Mercadona ante la Agencia Española de Proteccción de Datos.

FACUA.org
España-26/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre un nuevo mensaje viral que simula ser una encuesta enviada por la compañía de supermercados Lidl para en realidad hacerse con datos personales.

La asociación ya denunció esta práctica ante la Agencia Espa&n

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