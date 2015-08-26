FACUA ve irresponsable e insolidaria la propuesta para devolver la sanidad a los inmigrantes irregulares
El Gobierno condiciona el acceso a los servicios públicos de salud a la creación de un registro además del empadronamiento. La asociación reclama la derogación del Real Decreto que impide el acceso universal.
FACUA.org
España-26/08/2015
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Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, en una rueda de prensa. | Imgen: flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera irresponsable e insolidaria la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para devolver la atención primaria a los inmigrantes irregulares. Cinco meses después de comprometerse a hacerlo y después de an