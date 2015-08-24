FACUA reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas
Exige al Banco de España y las autoridades de protección al consumidor autonómicas que impongan de una vez multas a los bancos que vulneran la legislación al aplicar comisiones abusivas.
FACUA.org
España-24/08/2015
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La última protagonista de la polémica es la doble comisión que desde marzo se cobra a los usuarios por sacar dinero en cajeros de La Caixa si no son clientes de la entidad. | Imagen: flickr.com/rsanchezcrespo (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas en cada uno de los servicios que las entidades cobran a los clientes.
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