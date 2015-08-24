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FACUA reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas

Exige al Banco de España y las autoridades de protección al consumidor autonómicas que impongan de una vez multas a los bancos que vulneran la legislación al aplicar comisiones abusivas.

FACUA.org
España-24/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas en cada uno de los servicios que las entidades cobran a los clientes.

FACUA advierte de que los incrementos que vienen produciéndose en los &uacut

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