Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 692 euros, según un estudio de FACUA
Granada, A Coruña y Badajoz tienen los precios medios más económicos para obtener el permiso de circulación de las treinta ciudades encuestadas. Los más caros en Murcia, Lleida y Bilbao.
FACUA.org
España-26/08/2015
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FACUA recomienda a las personas que estén pensando en obtener el carné de conducir B hacer una comparativa de los precios en varias autoescuelas utilizando siempre los mismos criterios. | Imagen: Lydia López / FACUA.
Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera con veinte clases prácticas cuesta en España una media de 692,33 euros, según un estudio comparativo realizado por FACUA-Consumidores en Acción (pincha