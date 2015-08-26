Nuestras accionesLa diferencia entre la autoescuela más cara y la más barata es del 277%

Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 692 euros, según un estudio de FACUA

Granada, A Coruña y Badajoz tienen los precios medios más económicos para obtener el permiso de circulación de las treinta ciudades encuestadas. Los más caros en Murcia, Lleida y Bilbao.

FACUA.org
España-26/08/2015
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Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera con veinte clases prácticas cuesta en España una media de 692,33 euros, según un estudio comparativo realizado por FACUA-Consumidores en Acción (pincha

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